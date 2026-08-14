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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقوق الإنسان: عملية ممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، يقول إن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل مستمرة منذ سنوات عديدة.


وأوضح أن  هناك عملية ممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإن إسرائيل تحاول منذ سنوات ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية.


وأوضح أننا نحن قلقون من طبيعة القوة المستخدمة ضد الفلسطينيين، وأن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي.


وتابع أن الأمم المتحدة لا تملك تكليفا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأنه لابد من وقف تسليح المستوطنين في الضفة الغربية.


 

فلسطين حقوق الإنسان غزة الضفة الغربية

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