دولة فلسطين تصدق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

أودعت دولة فلسطين، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثيقة تصديقها على "الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري" التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بالجمهورية التونسية بتاريخ 4 مارس 2019.

وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

وأضافت أنه فيما يخص مراسم التوقيع على محضر إيداع وثيقة تصديق دولة فلسطين على الاتفاقية؛ فقد وقع عن الجانب الفلسطيني السفير مهند عبد الكريم العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الأمانة العامة للجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشؤون القانونية.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة وذلك عملاً بالفقرة (1) من المادة (34) منها.

ووقعت على الاتفاقية (15) دول عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسـطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، وقد صدقت عليها (5) دول عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر.