اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل بقصف إسرائيلي على مركبته

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الخميس باستشهاد مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بأن قوات الاحتلال اغتالت العقيد جمال أبو كميل، البالغ من العمر 43 عامًا، بقصف من طائرات حربية استهدف مركبته في المنطقة الواقعة جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية تابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس، كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال العاملة في قطاع غزة.

وأضاف أن عملية الاستهداف الجوي استهدفت الإرهابي بهدف إزالة التهديد الذي يواجه القوات، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت حرونوت العبرية.