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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المتحدث باسم «فتح»: الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية امتداد للعدوان على قطاع غزة

المتحدث باسم حركة فتح ماهر النمورة
المتحدث باسم حركة فتح ماهر النمورة
أ ش أ

أكد المتحدث باسم حركة فتح ماهر النمورة اليوم /الخميس/ ما يجرى الأن فى قرية قصرة جنوب نابلس والمسجد الأقصي وكافة مدن ومخيمات الضفة الغربية، عدوان غاشم على المناطق التى تخضع للسيطرة الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يستمدون الدعم والتنسيق والحماية من جيش الاحتلال.

وقال النمورة فى مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، :"ما يحدث حاليا من اعتداءات المستوطنين هو استهداف حقيقي دون أسباب أو مبررات وعدوان على الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية وامتداد للعدوان على قطاع غزة".

وأضاف أن الاحتلال لديه مخططات تستهدف الشعب الفلسطيني وحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني، لافتا إلى أن اقتحامات ساحات المسجد الأقصي من قبل مئات المستوطنين، بمثابة استفزاز لمشاعر المسلمين فى أنحاء العالم.

ودعا المتحدث باسم حركة فتح الأمة العربية والإسلامية لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبا مجلس الأمن والمنظمات الدولية والأممية بوقف الاحتلال عن احتلال البلدات والقرى واعتقال المئات من الفلسطينيين وتدمير المنازل مثل ما يحدث فى بلدة قصرة التي يتم استهدافها بعملية عسكرية دون أسباب.

وأشار إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال مجرد سلسلة من مخططات اليمين المتطرف لإضعاف السلطة الفلسطينية والسيطرة على المزيد من الأراضي وضمها لصالح المستوطنات وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية .

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت في وقت سابق، بأن قوات الاحتلال قامت بإخلاء منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدا للاستيلاء عليها، كما شددت إجراءاتها العسكرية شرقي جنين بالضفة الغربية المحتلة، بينما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال.

حركة فتح المسجد الأقصي الضفة الغربية

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