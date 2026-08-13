جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: ضربنا قائدا لحماس في خان يونس

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية تابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس، كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال العاملة في قطاع غزة.

وأضاف أن عملية الاستهداف الجوي استهدفت الإرهابي بهدف إزالة التهديد الذي يواجه القوات، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت حرونوت العبرية.

وكان فلسطينيون قد أفادوا في وقت سابق بمقتل وإصابة شخص في حوادث متفرقة بحي الأمل غرب خان يونس.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل عدداً من المصابين جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال دراجة نارية كان يستقلها مواطنان في محيط مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بحي الأمل.

وأضافت المصادر أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء 1,260 شهيداً، والإصابات 4,154، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 808.