الأمم المتحدة: 6 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه هناك انهيار في الخدمات الصحية والأساسية في اليمن.



وقال في كلمته في جلسة لمجلس الأمن، :" نصف سكان اليمن يعانون من أزمة غذائية حادة".

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: “6 ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و11 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية”.

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "نقص التمويل يؤثر على توفير المساعدات في اليمن".

وأكمل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية:" نطالب الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الدوليين المحتجزين".

وفي وقت سابق، كشف مصدر عسكري يمني أن القوات البحرية وخفر السواحل في الجيش اليمني نجحت في تدمير زوارق حوثية في الساحل الغربي لليمن ، مشيرا إلى أن أحد الزوارق كان محملا بمعدات لإطلاق المسيّرات في الساحل الغربي.

وبيًن المصدر في تصريحات له ، أن قوات البحرية في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي ودمرت 3.