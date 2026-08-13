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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن .. تدمير زوارق حوثية في الساحل الغربي للبلاد

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

كشف مصدر عسكري يمني أن القوات البحرية وخفر السواحل في الجيش اليمني نجحت في تدمير زوارق حوثية في الساحل الغربي لليمن ، مشيرا إلى أن أحد الزوارق كان محملا بمعدات لإطلاق المسيّرات في الساحل الغربي.

وبيًن المصدر في تصريحات له ، أن قوات البحرية في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي ودمرت 3.

 ولفت أيضاً إلى أن القوات اليمنية صدت هجوما بحريا حوثيا مساء أمس استهدف جزيرة زُقر بعد اشتباكات عنيفة بين أفراد الحامية اليمنية في الجزيرة والقوات الحوثية المهاجمة على متن زاروق صغيرة، وتمكنت القوات الحكومية من صد المهاجمين الحوثيين وإجبارهم على التراجع.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف ميناء المخا في محافظة تعز بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ومن جانبها ، دعت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة شركات الشحن ومشغلي السفن إلى إجراء "تقييم دقيق للمخاطر" لضمان سلامة البحارة، غداة هجوم قبالة سواحل اليمن نُسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

يذكر أن هذا التصعيد الحوثي في اليمن وتهديدهم للسفن التجارية والتلويح بإغلاق باب المندب، تزامن مع شل إيران عملياً حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي أصبح بؤرة التوتر الرئيسية بين طهران وواشنطن في خضم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير الماضي.

اليمن الجيش اليمني الحوثيين باب المندب ميناء المخا

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