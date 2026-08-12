قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا بالسوبر الأوروبي
17 فئة تحت مظلة التأمينات.. من يشملهم قانون المعاشات؟
ضربة للأهلي.. إصابة يوسف بلعمري قبل انطلاق الموسم
جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات سائل السجائر الإلكترونية
أحمد موسى مناشدا رابطة الأندية: أخَّروا مباريات الدوري ساعة عشان ارتفاع درجات الحرارة
رئيس البورصة: الاقتصاد المصري متنوع وليس معتمدا على قطاع بعينه
ضبط سلاح ناري وطلقات حية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة
عمر رضوان: التطور التكنولوجي أسهم في استفادة البورصة المصرية من تطورات عديدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قياديا بحماس في غارة جوية على بيت لاهيا
تشافي مديرا فنيا لمنتخب هولندا.. تفاصيل
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مخالفة جسيمة للقانون الدولي
المحمدي: إيمري أعاد أستون فيلا إلى المحافل الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

70% من الموارد تبخرت.. العليمي يكشف خسائر الحوثيين لاقتصاد اليمن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي أن إعادة تصدير النفط تمثل قرارًا سياديًا، مشددًا على أن الثروات اليمنية يجب أن تعود بالنفع على جميع المواطنين، وأن تستخدم في دفع الرواتب وتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح العليمي أن استهداف مليشيات الحوثي للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022 تسبب في خسارة الحكومة اليمنية نحو 70% من مواردها، فيما تجاوزت تكلفة الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات 40 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الدولة واصلت في المقابل إصلاح المنشآت والاستعداد لاستئناف عمليات التصدير.

وقال إن الحكومة تعمل بالتوازي على تنمية الإيرادات غير النفطية واستعادة صادرات النفط والغاز، لافتًا إلى أن بعض الموارد سجلت زيادة وصلت إلى 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن تتمكن الحكومة، بنهاية العام، من الوفاء بفاتورة رواتب الموظفين اعتمادًا على مواردها الداخلية، مجددًا التزام الدولة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين وفق كشوفات عام 2014، بمجرد استعادة التصدير وتوفير الموارد اللازمة.

وأشار العليمي إلى أن مشروع بلحاف للغاز يمثل أحد أهم الموارد الاستراتيجية لليمن، باعتباره أكبر مشروع استثماري أجنبي في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن استعادة تشغيله وتصدير الغاز يمكن أن يشكلا فرصة مهمة لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، استعرض رئيس مجلس القيادة عددًا من الإجراءات التي نفذتها الدولة، بينها تنظيم وتمويل عمليات الاستيراد، وتنمية الإيرادات، وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات، وإجراء تغييرات في المؤسسات الإيرادية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة على المال العام.

وأكد أن مكافحة الفساد والإرهاب والتمويل والتهريب المرتبط بالمليشيات يجب أن تسير في مسار واحد، كاشفًا عن إجراءات واسعة لمواجهة شبكات التهريب وإغلاق منافذ استخدمت في تهريب الأسلحة والمخدرات والعناصر الإرهابية.

وقال إن القوات اليمنية نشرت قوات على امتداد خط يتراوح بين 250 و300 كيلومتر بهدف قطع طرق التهريب المؤدية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى ضبط أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة مرتبطة بالحوثيين وتنظيم القاعدة، إلى جانب إحباط مخططات اغتيال وضبط خلايا حوثية وإرهابية في المحافظات المحررة.

وشدد العليمي على أن استعادة الموارد النفطية والغازية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الخدمات، مؤكدًا أن ثروات البلاد يجب أن تكون موجهة لخدمة اليمنيين ودعم استقرار الدولة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي الثروات اليمنية مليشيات الحوثي خسارة الحكومة اليمنية اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

ترشيحاتنا

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

فيديو

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه «طمني ع الحبايب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد