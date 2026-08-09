اليمن.. تجدد الاشتباكات في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تجدد الاشتباكات في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة.

وأشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إلى أنه تم استهداف تجمعات الحوثيين في تبة المدرجات وجبهتي حمير والأقروض في تعز.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنيةفي بيانه : قصفنا تحركات للحوثيين في منطقة المحرور بتعز.

من جهتها ؛ أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على ميناء المخا.

وبيّنت الحكومة اليمنية أن استهداف ميناء المخا والمنشآت والمرافق الحيوية يمثل حربا على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكدت الحكومة اليمنية أن استهداف ميناء المخا هدفه إبقاء اليمن في فوضى واستخدام أراضيه وموانيه لتهديد الأمن الإقليمي.

كان المركز الإعلامي لمحور تعز في وقت سابق ؛ قد قال إن اشتباكات اندلعت، بمختلف أنواع الأسلحة، بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين في عدد من جبهات القتال بالمحافظة.

وأوضح المركز أن القوات الحكومية استهدفت تجمعات للحوثيين في تبة المدرجات شمال غربي مدينة تعز، وقصفت بالمدفعية مواقع وتجمعات للجماعة في جبهة حمير بمديرية مقبنة، في الريف الغربي للمحافظة، وفي جبهة الأقروض بمديرية صبر المسراخ، جنوبي المدينة.

وأضاف أن القوات الحكومية استهدفت تحركات لعناصر الحوثيين في منطقة المحرور شمال غربي مدينة تعز، فيما رصدت تعزيزات عسكرية حوثية في طريقها إلى الجبهة الشرقية للمحافظة.