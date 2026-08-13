حصريًا في الشرق الأوسط.. «المتحدة للرياضة» تحصل على حقوق بث مباراة الأهلي وبرشلونة

حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التلفزيوني لمباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني، المقرر إقامتها ضمن منافسات كأس خوان جامبر، لتصبح المباراة متاحة حصريًا للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة في التاسعة مساء الأربعاء 19 أغسطس، ضمن المواجهة المرتقبة التي تجمع بطل الدوري المصري مع بطل إسبانيا في بطولة كأس خوان جامبر.

وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة للحصول على حقوق أبرز الأحداث والمباريات الرياضية، وتقديمها للمشاهد المصري عبر منصاتها المختلفة.

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قنوات أون سبورت، وأون سبورت ماكس، وأون سبورت بلس، إلى جانب منصة «كورة بلس» والتطبيق الرسمي لشبكة أون سبورت، فضلًا عن محطة أون سبورت إف إم الإذاعية.

وتواصل المتحدة للرياضة من خلال هذه الاستراتيجية العمل على تقديم محتوى رياضي متنوع للجمهور المصري، سواء في كرة القدم أو مختلف الألعاب الرياضية، وإتاحة أبرز الأحداث الرياضية للمشاهد بشكل مجاني عبر منصاتها.