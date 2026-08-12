الاتحاد السكندري يتعاقد مع 20 لاعبًا جديدًا استعدادًا للموسم المقبل

تصدر نادي الاتحاد السكندري قائمة الأندية المصرية الأكثر إبرامًا للصفقات الجديدة استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027، بعدما أتم التعاقد مع 20 لاعبًا حتى الآن.

ويأتي «زعيم الثغر» في صدارة قائمة التعاقدات بفارق كبير عن باقي الأندية، في ظل تحركات مكثفة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث جاء عدد كبير من الصفقات من أندية القسم الثاني.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة إدارة الاتحاد السكندري لتكوين فريق جديد قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل.

وبحسب تقارير حديثة، ارتفع عدد صفقات الاتحاد السكندري إلى 20 لاعبًا، مع استمرار تحركات النادي لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات.