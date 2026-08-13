صدمة لجماهير الأهلي.. شوبير: إصابة يوسف بلعمري تبعده عن الملاعب مدة طويلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية ليوسف بلعمري لاعب النادي الأهلي، مؤكداً أن الإصابة التي تعرض لها قوية.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إصابة بلعمرى تبدو صعبة وفترة غياب طويلة.. الإصابة في الركبة ألف مليون سلامة يا بلعمري".

وكان بلعمري قد تعرض للإصابة خلال التدريبات وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق انه تم نقل اللاعب للمستشفى للخضوع للفحوصات الطبية والأشعة، للاطمئنان على حالته، والتي أكدت إصابته بالتواء في الركبة.