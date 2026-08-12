جماهير كونيا سبور تضغط لحسم صفقة إمام عاشور | شاهد

تفاعلت جماهير نادي كونيا سبور التركي مع منشورات إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحماس بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «Yenihaberden» التركية، أن منشورات إمام عاشور حظيت باهتمام لافت من جانب جماهير كونيا سبور، التي عبرت عن رغبتها في رؤية اللاعب بقميص الفريق، وردد عدد من المشجعين عبارة: «تعالى إلى كونيا سبور»، في إشارة إلى إعجابهم بقدراته ورغبتهم في التعاقد معه.

جماهير كونيا سبور تطالب بضم إمام عاشور

وأشارت الصحيفة التركية، في تقرير حديث، إلى أن اسم إمام عاشور أصبح مرتبطًا باهتمام كونيا سبور، لافتة إلى أن النادي التركي رفع عرضه إلى 4.25 مليون دولار؛ من أجل محاولة الحصول على خدمات لاعب الأهلي، في ظل تمسك النادي الأهلي بموقفه من اللاعب.

ضغوط تركية لحسم صفقة إمام عاشور

ويعد إمام عاشور أحد العناصر البارزة في صفوف الأهلي، بعدما نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، بفضل قدراته الفنية والبدنية وتنوع أدواره في وسط الملعب.

وتأتي هذه التطورات؛ لتؤكد استمرار الاهتمام التركي بالحصول على خدمات اللاعب، في الوقت الذي تترقب فيه جماهير كونيا سبور موقف المفاوضات، أملاً في حسم الصفقة وضم عاشور إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور يستفسر من عموتة عن تجميده في الأهلي

عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة ودية مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، أمس الثلاثاء، خلال معسكر القلعة الحمراء المقام حاليًا في إسبانيا؛ من أجل معرفة موقفه من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم تمديد تعاقد اللاعب مع النادي بشكل رسمي عقب المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

حقيقة تجميد إمام عاشور في الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن جلسة إمام عاشور مع الحسين عموتة جاءت في إطار الحديث الودي بين اللاعب والمدير الفني، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الجدل حول موقف لاعب الوسط من حسابات الجهاز الفني، بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن الحسين عموتة نفى بشكل قاطع لإمام عاشور خروجه من حساباته الفنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن عدم تجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية لم يكن سببًا في استبعاده من حساباته أو التأثير على فرصه في المشاركة مع الفريق.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي شدد لإمام عاشور على عدم وجود أي نية لديه لتجميده أو استبعاده من المباريات خلال الموسم المقبل، كما نفى تلقيه أي تعليمات من جانب إدارة النادي بشأن عدم الاعتماد على اللاعب بسبب أزمة تجديد تعاقده.