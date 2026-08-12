إمام عاشور يستفسر من عموتة عن تجميده في الأهلي| خاص

عقد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة ودية مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، أمس الثلاثاء، خلال معسكر القلعة الحمراء المقام حاليًا في إسبانيا، من أجل معرفة موقفه من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم تمديد تعاقد اللاعب مع النادي بشكل رسمي عقب المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

حقيقة تجميد إمام عاشور في الأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن جلسة إمام عاشور مع الحسين عموتة جاءت في إطار الحديث الودي بين اللاعب والمدير الفني، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الجدل حول موقف لاعب الوسط من حسابات الجهاز الفني، بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن الحسين عموتة نفى بشكل قاطع لإمام عاشور خروجه من حساباته الفنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن عدم تجديد عقد اللاعب في الفترة الماضية لم يكن سببًا في استبعاده من حساباته أو التأثير على فرصه في المشاركة مع الفريق.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي شدد لإمام عاشور على عدم وجود أي نية لديه لتجميده أو استبعاده من المباريات خلال الموسم المقبل، كما نفى تلقيه أي تعليمات من جانب إدارة النادي بشأن عدم الاعتماد على اللاعب بسبب أزمة تجديد تعاقده.

عموتة يطمئن إمام عاشور على مستقبله

وأكد عموتة للاعب أن الأمور الفنية لا ترتبط بالمفاوضات الإدارية أو العقود، وأن معيار المشاركة الأساسي سيكون جاهزية اللاعب ومستواه داخل الملعب، إلى جانب احتياجات الفريق وطريقة اللعب التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة شهدت حالة من الارتياح بين الطرفين، بعدما حرص عموتة على توضيح موقفه لإمام عاشور، والتأكيد له على أنه أحد العناصر المهمة في صفوف الأهلي، وأن فرصته في المشاركة ستكون متاحة مثل جميع لاعبي الفريق، وفقًا للرؤية الفنية.

ويستعد الأهلي خلال معسكره في إسبانيا لخوض عدد من المباريات الودية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.