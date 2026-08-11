شوبير يكشف كواليس أزمة إمام عاشور.. وكونيا سبور يرفع عرضه إلى 4.25 مليون دولار

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت، تفاصيل جديدة بشأن الجدل المثار حول مستقبل إمام عاشور مع النادي الأهلي، مؤكدا أن اللاعب أصبح حديث الساعة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد الأخبار المتداولة عن العروض المقدمة للحصول على خدماته.

وأوضح شوبير أن نادي كونيا سبور التركي بدأ تحركاته بعرض قيمته 3 ملايين دولار، قبل أن يرفعه إلى 3.5 مليون، مشيرا إلى أن الأمور كانت تتجه، وفقا للتوقعات، إلى زيادة العرض إلى 4 ثم 5 ملايين دولار.

الأهلي ينفي تلقي عروض رسمية

وكان النادي الأهلي قد أكد في بيان له أن إمام عاشور لم يتلق أي عروض رسمية، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة واحترام النادي فيما يتم نشره من أخبار تخص الفريق ولاعبيه.

وأشار الأهلي إلى وجود محاولات مستمرة لصناعة أزمة غير موجودة حول اللاعب، مؤكدا أن النادي سيتعامل بكل قوة مع أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الفريق.

كونيا سبور يرد على الأهلي

لكن الجدل لم يتوقف عند بيان الأهلي، بعدما خرج علي جمبوز، عضو مجلس إدارة كونيا سبور، بتصريحات أكد خلالها أن النادي التركي رفع عرضه لضم إمام عاشور إلى 4 ملايين و250 ألف دولار.

وقال جمبوز إن نفي الأهلي وجود عرض رسمي أمر غريب، مطالبا بالاطلاع على البريد الإلكتروني الرسمي للنادي، الذي أرسل من خلاله كونيا سبور عرضه الأخير للتعاقد مع اللاعب.

احتفال أكبر من محمد صلاح

وكشف مسؤول كونيا سبور عن رغبة النادي في تنظيم احتفال كبير لإمام عاشور حال إتمام الصفقة، مؤكدا أن النادي يخطط لاستقباله بطريقة وصفها بأنها ستكون أفضل من الاحتفال الذي أقيم لمحمد صلاح عند انتقاله إلى أحد الأندية التركية.

وأضاف أن النادي التركي يتابع أخبار إمام عاشور لحظة بلحظة خلال وجوده في إسبانيا، كما أكد أن لديه معلومات من المحيطين باللاعب تفيد بأنه لا يرغب في الانتقال إلى أحد أندية الخليج.