كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط

أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تقديره الكبير للنادي الأهلي، مشددًا على أن المنافسة بين الفريقين يجب أن تظل داخل أرض الملعب، بعيدًا عن التعصب الجماهيري.

ونقل الإعلامي أمير هشام تصريحات كامل أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال كامل أبو علي: «أتمنى أن يكون الأهلي طرفًا في مباراة افتتاح استاد النادي المصري، وأنا كرئيس للنادي المصري أحب النادي الأهلي».

وأضاف: «علاقتي بالأهلي والكابتن محمود الخطيب جيدة، والأهلي هو الكبير بتاعنا، والمنافسة مع الأهلي يجب أن تكون في الملعب فقط، ونحن في النهاية إخوة».

وتابع رئيس النادي المصري: «كلنا في النهاية نشجع منتخب بلدنا، ونريد الابتعاد عن التعصب الغبي الذي يؤخر الدول، وأريد من جمهور المصري أن يتحدث بنفس الكلام الذي أقوله، ولا بد أن تكون لدينا روح رياضية».

وعن الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع المغربي رضا سليم، أوضح كامل أبو علي: «رضا سليم لاعب كبير، لكن حتى الآن لم يتم شيء، وما زال أمامنا أسبوعان».

كما كشف رئيس النادي المصري موقف عبد الرحيم دغموم، مؤكدًا استمرار اللاعب مع الفريق، مشيرًا إلى أن غيابه عن المعسكر جاء بسبب ظروف أسرية.

وتأتي تصريحات كامل أبو علي في إطار استعدادات النادي المصري للموسم الجديد، وسط تحركات من إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق، بالتزامن مع التحضير للمرحلة المقبلة.