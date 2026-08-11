دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية

شهدت منطقة بيانكي بالبيطاش، غرب الإسكندرية، مساء اليوم، نشوب حريق داخل أحد المخازن، وسط انتشار كثيف للدخان في محيط المكان.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة على النيران.

وتعمل قوات الإطفاء على محاصرة مصدر النيران لمنع امتدادها إلى العقارات والمنشآت المجاورة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحريق، تمهيدًا للوقوف على أسبابه وحجم الخسائر الناتجة عنه عقب انتهاء عمليات الإخماد والتبريد.