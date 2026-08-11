دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم ،العديد من الأحداث منها، تعرضت ، اليوم، سيدة تعمل بإحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة دمياط، للاعتداء بالضرب المبرح واحداث إصابات بالغه بها من قبل أحد الأشخاص الذي قام بالاعتداء عليها ، خلال تحصيل الأقساط المستحقة و يدعى "م. ر" تعدى على ابنته بالضرب باستخدام شماعة خشبية، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة في الوجه والعين اليمنى.

https://www.elbalad.news/7069071

كما قرر الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة من مجموع ٢٣٥ درجة إلى ٢٣٢ درجة، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.



https://www.elbalad.news/7069077

وعلى صعيد آخر، تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات "البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب"، المنفذ بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" لمتابعة الاستحقاقات التدريبية وضمان جودة التطبيق داخل القاعات

https://www.elbalad.news/7068860

كما واصلت ​ مديرية التربية والتعليم بدمياط، استقبال شكاوى وطلبات أولياء الأمور والمواطنين لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتفعيل سياسة "الباب المفتوح" وتعميق التواصل المباشر مع الشارع الدمياطي

https://www.elbalad.news/7068863

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي السكاني.. ركيزة أساسية لتنمية الأسرة والمجتمع»، وذلك بوحدة طب الأسرة بميت الخولي عبدالله، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا.

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وفي ميناء دمياط كان هناك مهمة بحرية صعبة، نجح رجال هيئة ميناء دمياط في تعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER إلى منطقة المخطاف الخارجي، بعد نحو 14 ساعة من العمل المتواصل، وسط ظروف جوية وبحرية صعبة

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