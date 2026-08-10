محافظ دمياط يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 232 درجة

قرر الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة من مجموع ٢٣٥ درجة إلى ٢٣٢ درجة، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ دمياط، اليوم، مع الأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، لمتابعة مستجدات أعمال تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية.

وأشار محافظ دمياط أن قرار خفض الحد الأدنى للقبول جاء استجابةً لرغبات أولياء الأمور، وفي ضوء وجود أماكن شاغرة بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، لاتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.