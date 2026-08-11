ناد تركي يطلب إمام عاشور بـ 5 ملايين دولار والأهلي يرفض

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي قونيا سبور التركي للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح أضا عبر برنامجه «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النادي التركي بدأ مفاوضاته بعرض مالي قيمته 2 مليون دولار، قبل أن يرفعه إلى 3.5 مليون دولار، ثم قدم عرضًا جديدًا بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على خدمات إمام عاشور، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض الأخير أيضًا.

وأشار إلى أن الأهلي لا يمانع مناقشة رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب، إلا أن إدارة النادي تتمسك بالحصول على 8 ملايين دولار على الأقل للموافقة على بيع إمام عاشور.