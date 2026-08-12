أولوية تحميل الركاب تشعل مشاجرة في سوهاج.. إصابة 5 أشخاص وضبط أطرافها

شهد أحد مواقف سيارات الأجرة بمحافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين 5 أشخاص؛ بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب، انتهت بإصابتهم بإصابات متفرقة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من السيطرة على الموقف وضبط أطراف الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة والسيطرة على المشاجرة.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين، ضم الطرف الأول شقيقين، بينما ضم الطرف الثاني شقيقين وشخصًا آخر، وذلك على خلفية خلاف بينهم بسبب أولوية تحميل الركاب داخل موقف للسيارات الأجرة، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

إصابات متفرقة وضبط طرفي المشاجرة

وأسفرت الواقعة عن إصابة اثنين من المتشاجرين بكدمات وسحجات متفرقة، بينما أصيب اثنان آخران باشتباه كسر بالأنف، فيما أصيب الخامس بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما تمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على عصا خشبية، وتم التحفظ عليها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات المشاجرة وأسبابها.