محافظ سوهاج يتابع الحالة الصحية للطفل "محمود" عقب وصوله مستشفى الإيمان بأسيوط

يتابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تطورات الحالة الصحية للطفل "محمود شادي"، ابن مركز دار السلام، والذي تم نقله إلى مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط عبر سيارة إسعاف مجهزة.

وذلك بعد استجابة المحافظ الفورية لاستغاثة والد الطفل عبر منصات التواصل الاجتماعي نتيجة إصابته بمضاعفات وإعياء شديد عقب جراحة أجراها بمستشفى أحمد ماهر.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم التنسيق مع مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة للحصول على التقرير الطبي الخاص بالجراحة التي خضع لها الطفل.

وتسليمه لمديرية الشؤون الصحية بأسيوط لتعديل الخطة العلاجية بما يتناسب مع رؤية الفريق الطبي المعالج بمستشفى الإيمان.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة والتنسيق المباشر مع صحة أسيوط لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للطفل حتى تماثله للشفاء.

وفي سياق متصل، أكد محافظ سوهاج أن الاستجابة للمطالب الإنسانية للمواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في التواصل مع كافة الجهات الطبية بمختلف المحافظات لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية للحالات الحرجة، معرباً عن تمنياته للطفل بالشفاء العاجل والعودة لأسرته بكامل صحته وعافيته في القريب العاجل.