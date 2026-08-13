ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ74 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الأشقاء الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، وهي الدفعة الـ74 التي تصل إلى الساحة الرئيسية بالمعبر من الجانب المصري.

وصرح مصدر مسؤول بالمعبر بأنه يجري إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعائدين تمهيدًا لدخولهم إلى القطاع، لافتًا إلى أن فرق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري انتشرت بالمعبر لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الخدمات الإغاثية والدعم النفسي للأطفال، فضلاً عن تقديم خدمات إعادة الروابط العائلية ومستلزمات العناية الشخصية وتوزيع "حقيبة العودة" عليهم.

من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى استعداد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية؛ حيث قامت وزارة الصحة والسكان بتجهيز نقطة طبية متكاملة بالمعبر لتوقيع الكشف الطبي على القادمين وفرز الحالات، ونقلها فوراً عبر سيارات الإسعاف المصرية المجهزة إلى المستشفيات المخصصة لها.