صاحبة المكان ليسانس آداب .. الصحة تغلق مركز تجميل شهير بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع عيادة هدير بدر غير المرخصة للتجميل بأرض الجولف بمدينة نصر بمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة وإحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي للممارسات المخالفة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه بناءً على رصد ومتابعة دقيقة للمنشورات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي (تيك توك) تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة من ضبط منشأة غير مرخصة تدار من قبل سيدة تحمل ليسانس آداب وتنتحل صفة طبيبة لإجراء ممارسات طبية وتجميلية غير قانونية تشمل حقن الفيلر والبوتكس دون الحصول على أي تراخيص أو مؤهلات طبية تؤهلها لذلك.

عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

وأضاف عبدالغفار أنه تبين بالمرور عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة مما يشكل خطراً داهماً على الصحة العامة، كما تم ضبط كميات كبيرة من المستحضرات والمواد الطبية التجميلية (فيلر وبوتكس ومواد ميزوثيرابي) مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها داخل المنشأة والتي تم التحفظ عليها بمعرفة لجنة من هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحرير محضر إثبات حالة وإصدار قرار إداري بالغلق الفوري للمنشأة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصية المنتحلة لصفة الطبيب وإحالة القضية للنيابة العامة.

عدم التعامل مع أي مراكز أو عيادات تجميل

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع أي مراكز أو عيادات تجميل إلا بعد التأكد من وجود ترخيص رسمي للمكان وهوية الممارس الطبي من خلال الاطلاع على كارنيه النقابة والترخيص الطبي، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية صحة المواطنين.