استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خان يونس جنوب قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم /الخميس/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل عدداً من المصابين جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال دراجة نارية كان يستقلها مواطنان في محيط مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بحي الأمل.

وأضافت المصادر أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء 1,260 شهيداً، والإصابات 4,154، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 808.

وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نحو 20 مسكنا موسميا للمزارعين في أراضي "المخروق" بقرية الجفتلك، شمال محافظة أريحا والأغوار.

وقال رئيس مجلس قروي الجفتلك فراس جهالين لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال هدمت نحو 20 مسكنا مبنية من البلاستيك وألواح الزينكو والأسمنت، بينها ثلاثة مساكن مأهولة، وجميعها تستخدم بشكل موسمي من قبل مزارعين يأتون إلى المنطقة في شهرسبتمبر من كل عام للعمل في الزراعة ورعاية المحاصيل وتوفير ما يلزمهم لذلك.

وأضاف أن هذه المساكن تؤوي المزارعين خلال فترة عملهم في أراضيهم، إلا أنهم مع حلول شهر سبتمبر المقبل سيجدونها مهدمة وغير موجودة.

وأشار جهالين إلى أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم نحو 40 مسكنا ثابتا لأصحاب الأغنام في تجمع "الدعيسات" بالجفتلك.