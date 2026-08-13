محمد العدل يكشف مفاجأة.. 4 خطوط محمول مسجلة باسمه دون علمه

كشف المنتج محمد العدل عن مفاجأة تتعلق بوجود 4 خطوط هاتف محمول مسجلة باسمه، مؤكدًا أنه لا يمتلكها ولا يعلم عنها شيئًا.

ونشر محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من استمارة «عدم حيازة خطوط»، والتي تقدم بها لإثبات عدم امتلاكه للخطوط المسجلة باسمه.

وأظهرت المستندات التي نشرها العدل تفاصيل أرقام الهواتف الأربعة المسجلة باسمه، في خطوة تهدف إلى إثبات عدم حيازته لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو تصحيح تسجيلها لدى شركات الاتصالات.

محمد العدل ينتقد جائزة «أفضل شبيه»

ويأتي ذلك بعد أيام من انتقاد محمد العدل لجائزة حملت اسم «أفضل شبيه»، بعدما نشر مقطع فيديو من حفل التكريم عبر حسابه على «فيسبوك».

وعلق العدل على الفيديو قائلًا: «ده إيه الهبل اللي وصلناله ده… جائزة أحسن شبيه»، منتقدًا فكرة تنظيم الجائزة وطريقة تقديمها.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلاله تكريم شخص باعتباره شبيهًا بالفنان أحمد العوضي.

وكان الشخص الذي جرى تكريمه قد ظهر في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، تحدث خلالها عن إعجابه بأحمد العوضي، وأشار إلى قدرته على تقليده، وهو ما جعله يحظى باهتمام رواد مواقع التواصل