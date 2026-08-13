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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد 40 عاما.. عمرو دياب يهزم الزمن ويتصدر استماع مصر في Top 10

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

 يواصل النجم الكبير عمرو دياب إثبات أن النجومية الحقيقية لا ترتبط بزمن أو جيل، بعدما تصدر قائمة Official Egypt Chart في مصر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 6 أغسطس 2026، محققًا حضورًا استثنائيًا في القائمة التي تضم أكثر الأغاني استماعًا في مصر.

ولم يكتفِ عمرو دياب باحتلال المركز الأول، وإنما سيطر على 4 مراكز كاملة من أصل المراكز العشرة الأولى في القائمة، في إنجاز يعكس استمرار حضوره الطاغي على منصات الاستماع، وتفوقه فنانين ينتمون إلى أجيال موسيقية أحدث بعشرات السنين.

وجاءت أغنية "لولا البنات"  في المركز الأول، بينما احتلت "جيتلك" المركز الثالث، و"حبيتك" المركز الخامس، و "غيابه فرق" في المركز التاسع ، لتصبح 4 أغنيات للهضبة ضمن قائمة الـTop 10 في مصر خلال أسبوع واحد.

ويكتسب تصدر عمرو دياب للقائمة أهمية خاصة، ليس فقط بسبب استمراره في القمة، وإنما لأنه يأتي في وقت يشهد صعود جيل جديد من المطربين ونجوم الموسيقى الرقمية، مثل توليت، الذي احتل المركز الثاني بعد الهضبة. بهذه الأرقام يجد عمرو دياب نفسه اليوم في المنافسة ذاتها مع جيل وُلد في عصر الإنترنت ومنصات الموسيقى، بينما بدأ هو رحلته في زمن شرائط الكاسيت والألبومات، ومر خلال مسيرته بكل التحولات التي شهدتها صناعة الموسيقى، من الكاسيت إلى الـCD، ثم الفضائيات، وصولًا إلى المنصات الرقمية.

وخلال هذه الرحلة الطويلة، عاصر عمرو دياب أجيالًا كاملة من النجوم الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الأغنية المصرية والعربية ، بينما كان الأكثر مبيعًا وحضورًا أمامهم بداية من علي الحجار ومحمد منير ومحمد فؤاد وحميد الشاعري، إلى الشاب خالد وكاظم الساهر وراغب علامة ووائل كفوري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، ثم الجيل التالي مثل محمد حماقي وتامر حسني وأحمد سعد، وصولًا إلى موجة المهرجانات والجيل الحالي من نجوم البوب والراب والموسيقى الرقمية. ورغم تغير الأسماء والأذواق والمنصات، ظل عمرو دياب حاضرًا، ومحافظًا على القمة وقدرته على تقديم أعمال تصل إلى جمهور جديد، بالتوازي مع احتفاظه بجمهوره الذي رافقه عبر أجيال متعاقبة. وتؤكد قائمة هذا الأسبوع هذه الظاهرة بوضوح، فبعد أربعة عقود من الغناء، لا يزال عمرو دياب متصدرًا لقائمة الاستماع في مصر، بل حاضرًا بأربع أغنيات ضمن أفضل 10 أغنيات، في مشهد نادر لفنان ينتمي إلى جيل سابق لكنه يتفوق على فناني الجيل الجديد. 

عمرو دياب اغانى عمرو دياب ألبوم عمرو دياب

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