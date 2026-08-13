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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفاد تذاكر حفل توليت المرتقب في قطر 23 أكتوبر

تووليت
تووليت
محمد سعيد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطرب تووليت في قطر، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل. 

ويستعد تووليت، لإحياء حفل غنائي على مسرح الدانة بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 23 أكتوبر المقبل ضمن سلسلة حفلاته لعام 2026. 

أغاني تووليت

طرح المطرب تووليت، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «هنعيش» مع المطربة الفلسطينية إليانا، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنيته «هنعيش» لـ تووليت وإليانا، من كلمات تووليت ومصطفى ناصر، وألحان تووليت ومعتز نادي، وتوزيع موسيقي معتز ماضي. 

وكان أحدث أغاني تووليت، هي أغنية صديق البرنامج مع أسامة منير، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

تووليت

أصدر المطرب تووليت خلال الفترة الماضية ألبومه الغنائي الأخير بعنوان «كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي»، والذي يضم 8 أغنيات متنوعة تتميز بموسيقى مميزة على طريقة ألحان التسعينيات التى تجمع بين البوب والهيب هوب.

الأغنيات الثمانية التي يضمها ألبوم تووليت الجديد هي: «بقيت وحيد» و«عينيكي لون السما بالليل» و«لسه بريء»، و«ماتيجي أعدي عليكي» و«ليه بنخبي ومش بنقول»، و«حبيبي ليه» التي أطلقها مع الألبوم بشكل فيديو كليب مصور.

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما.

تووليت المطرب تووليت قطر الدوحة

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