شاهين يبدأ رحلة ألبوم «طالطيش» بـ«CEO» في مشروع موسيقي من 4 تراكات

طرح الفنان شاهين أولى أغنيات ميني ألبومه الجديد " - طالطيش" والتي تحمل عنوان "CEO"، ليفتتح بها خريطة مشروع غنائي مصور يتألف من 4 تراكات تمزج بين عوالم موسيقية متنوعة، وتأتي بعد فترة تحضيرات امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر.



ويُجسد هذا العمل مرحلة جديدة لشاهين وسلسلة مختلفة من التعاون مع الموزع الموسيقي كولبيكس (Coolpix)، الذي يتولى الإنتاج الموسيقي والتوزيع والألحان بالكامل، بينما كتب شاهين كلمات الأغاني. ويأتي هذا المشروع امتداداً لشراكة فنية ناجحة بين الثنائي، كان آخرها تراك "كله زي بعضه".

اعتمد شاهين في الألبوم رؤية بصرية قائمة على فكرة "الحلقات المنفصلة"، جرى تصويرها داخل موقع تصوير (لوكيشن) واحد تحت قيادة المخرج نيروز أبو زيد، ليُكلل هذا العمل تعاوناً فنياً مستمراً بينهما يمتد لـ 6 سنوات. وتهدف التجربة إلى تقديم ترجمة بصريّة وموسيقية مختلفة للتراكات داخل كادر موحد، ليكون مشروعاً فنياً متكاملاً يتجاوز مفهوم الفيديو كليب التقليدي.

ويضم ميني ألبوم "taltesh" أربعة تراكات وهي: "CEO"، "taltesh"، "Kafa"، و"more". وتتنوع الأعمال بين مشاركات ثنائية يحل فيها شاهين ضيفاً مع كل من "دبل زوكش" و"مارد"، بجانب أغنيتين منفردتين، بينما يتولى الإنتاج الموسيقي والتوزيع والألحان الموزع كوالبيكس (Coolpix)، وتأتي الكلمات من كتابة شاهين، عقب فترة تحضيرات واستعدادات امتدت لأكثر من 3 أشهر.



يُذكر أن الألبوم يضم مشاركتين ثنائيتين يحل فيهما شاهين ضيفاً مع كل من "دبل زوكش" و"مارد"، إلى جانب أغنيتين منفردتين، ويمثل هذا الطرح خطوة تمهيدية تُسبق الجولة الغنائية المرتقبة لشاهين وحفلاته القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.