بمشاركة التضامن .. تعزيز قدرات المدربين على تأهيل الأسر المتقدمة للكفالة

اختتمت جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة تنفيذ المجموعتين الأولى والثانية من برنامج تدريب المدربين على التدريب الإلزامي للأسر المتقدمة للكفالة، بمشاركة 72 من العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في د. جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وفي إطار جهود الجمعية لدعم جودة خدمات الكفالة وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في منظومة الرعاية الوالدية البديلة.

وشهدت مدينة بورسعيد تنفيذ فعاليات المجموعتين، حيث شارك في المجموعة الأولى 48 متدربًا ومتدربة، بينما ضمت المجموعة الثانية 24 متدربًا ومتدربة، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لتنفيذ التدريب الإلزامي للأسر المتقدمة للكفالة وفق منهجية موحدة ومعايير تدريبية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال.

وركز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين وتأهيلهم لتقديم التدريب المخصص للأسر الراغبة في الكفالة، بما يعزز جاهزية هذه الأسر وفهمها لمسؤوليات الرعاية الوالدية البديلة، ويساعدها على توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات الأطفال وتدعم نموهم وتطورهم.

وشارك في تقديم البرنامج مجموعة من المتخصصين بجمعية سند، هم الأستاذ محمد كمال، مدير الحماية، ود. مصطفى حنفي، أخصائي أول أكاديمي، والأستاذة منى عبد النبي، مدير أول وحدة الاستشارات، إلى جانب د. منى عبد العزيز، عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة والمدربة المعتمدة من سند، وتناول التدريب عددًا من الموضوعات المرتبطة بتأهيل الأسر المتقدمة للكفالة، إلى جانب أساليب تقديم التدريب بصورة فعالة ومتسقة مع احتياجات الأسر والأطفال.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار توجه جمعية سند نحو دعم بناء قدرات العاملين في منظومة الرعاية الوالدية البديلة، باعتبار تطوير الكوادر ورفع كفاءتها أحد المحاور الأساسية لضمان جودة واستدامة الخدمات المقدمة للأطفال والأسر. كما تسهم البرامج في تأهيل الأسر الراغبة في الكفالة، وتعريفها بمتطلبات الرعاية الوالدية البديلة ومسؤولياتها، بما يساعدها على الاستعداد بشكل أفضل لتوفير بيئة أسرية مناسبة للطفل.

وتدعم برامج التدريب كذلك جاهزية الأسر واستعدادها لتحمل مسؤوليات الكفالة، بما يعزز فرص استقرار الطفل داخل بيئته الأسرية الجديدة، ويسهم في استدامة تجربة الكفالة وتحقيق أفضل مصلحة للطفل.

وتواصل جمعية سند جهودها في مجال بناء القدرات وتطوير منظومة الرعاية الوالدية البديلة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف العاملين والأسر، بما يدعم جودة الممارسات المهنية، ويعزز فرص الأطفال في الحصول على رعاية أسرية مستقرة وآمنة