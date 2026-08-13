ختام معسكر الفوج الأول لحكام الممتاز "ب".. واستمرار إعداد “المحترفين”

اختتم صباح اليوم، الخميس، معسكر الفوج الأول لحكام دوري الممتاز "ب"، بمشاركة 50 حكمًا ومساعدًا، والذي أقيم بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعته لجنة الحكام الرئيسية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وشهد المعسكر تدريبات واختبارات بدنية وفنية، إلى جانب محاضرات ومناقشات، حول أبرز الحالات التحكيمية والتعليمات، بهدف رفع مستوى جاهزية الحكام وتطوير قدراتهم قبل بداية المسابقات.

وفى الوقت نفسه، تتواصل فعاليات معسكر حكام دورى المحترفين، الذي يضم الفوج الأول بمشاركة 40 حكمًا ومساعدًا، على أن يختتم المعسكر غدًا الجمعة، بعد استكمال برنامجه البدنى والفنى.

ومن المقرر أن ينطلق اليوم الفوج الثاني لمعسكر حكام دوري الممتاز "ب"، ضمن خطة لجنة الحكام، برئاسة عصام عبدالفتاح، لإعداد جميع الحكام بمختلف الدرجات وتجهيزهم بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وتواصل اللجنة إقامة المعسكرات المتتالية، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية والذهنية، والعمل على توحيد المعايير والتعليمات التحكيمية ورفع كفاءة الحكام فى إدارة المباريات.