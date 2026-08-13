في احتفالات صوم العذراء.. رسامة 64 شماسًا بكنيسة السادات | صور

تواصل كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات احتفالاتها بصوم السيدة العذراء مريم، من خلال إقامة نهضة روحية تتضمن صلوات العشيات والقداسات الإلهية والعظات الروحية.

وفي إطار الاحتفالات، صلى نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحيرة والمشرف على كنائس مدينة السادات، صلاة العشية بالكنيسة، وألقى عقبها كلمة روحية بعنوان: «وَأَمَّا أَنَا وَبَيْتِي فَنَعْبُدُ الرَّبَّ».

كما صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح، أتم نيافته صلوات رسامة 47 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، إلى جانب رسامة 17 آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وتأتي هذه الرسامات في إطار الاحتفالات بصوم السيدة العذراء، وإتاحة الفرصة لأبناء الكنيسة للمشاركة في الخدمة والصلوات، وسط أجواء روحية تسودها المحبة والفرح خلال فترة الصوم والنهضة الروحية.