لحظات رعب في تركيا.. 115 شخصًا بينهم أطفال يقفزون من قارب مشتعل إلى البحر

أفادت وسائل الإعلام التركية أن قارباً للركاب اشتعلت فيه النيران قبالة بلدة ساحلية جنوب غرب تركيا صباح الخميس، مما أجبر جميع الركاب البالغ عددهم 115 راكباً، بمن فيهم أطفال، على القفز في البحر وهم يرتدون سترات النجاة قبل أن يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل وفرق الإطفاء.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ومع ذلك، نُقل شخصان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهما لدخان الحريق، بينما خضع الأطفال الذين كانوا على متن القارب لفحوصات طبية احترازية، وفقًا لوكالة الأناضول.

وبحسب ما ورد، اندلع الحريق في منطقة المطبخ بالقارب قبل أن ينتشر بسرعة في جميع أنحاء السفينة، مما أدى إلى أضرار جسيمة.

بدأت عملية سحب القارب إلى الشاطئ، بينما تحقق السلطات في ملابسات الحريق وأسبابه.