أردوغان: تركيا تتمسك بالقضية الفلسطينية ونتنياهو يسعى لإزالة فلسطين ولن ينجحوا في ذلك

صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، لهجته تجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنقرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية والتحرك من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالوضع في قطاع غزة والتطورات المتسارعة في الضفة الغربية والقدس.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة، عقب مباحثاتهما التي تناولت تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة، إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية ذات الصلة.

وقال الرئيس التركي إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى «إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية»، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية تستفيد من حالة الفوضى والصراعات الجديدة في المنطقة لتحقيق هذا الهدف، ومؤكدا في الوقت نفسه أن «الإسرائيليين لن ينجحوا في ذلك».

وفي السياق ذاته، اتهم أردوغان الحكومة الإسرائيلية بمواصلة ما وصفه بالممارسات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس، قائلا إن وجود دولة فلسطينية ذات سيادة يتعرض للتقويض، وإن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل هذه التطورات أو التعامل معها باعتبارها أمرا ثانويا.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية «بكل قوة» في المحافل الدولية، مشددا على أن دعم فلسطين يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي مقدمه العالم الإسلامي.

كما حذر الرئيس التركي من أي خطوات تستهدف تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس، مؤكدا رفض أنقرة ما وصفه بـ«الاستفزازات» الرامية إلى تغيير هذا الوضع. وربط أردوغان موقف بلاده بضرورة الحفاظ على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين.

وجدد الرئيس التركي دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة «متكاملة جغرافيا» على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تمثل به أنقرة سياستها المعلنة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي ملف غزة، شدد أردوغان على ضرورة توفير الظروف اللازمة في أقرب وقت لبدء إعادة إعمار القطاع وضمان الأمن فيه، مؤكدا أن أي تسوية دائمة يجب ألا تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد تركي متواصل تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية. وكان أردوغان قد وصف إسرائيل، في تصريحات أواخر يوليو، بأنها «منبع مشكلات المنطقة»، محذرا من امتداد تداعيات ما يجري في الأراضي الفلسطينية إلى دول المنطقة.

وفي المقابل، حمل لقاء أردوغان وعباس بعدا فلسطينيا مباشرا، إذ أكد الرئيس الفلسطيني أهمية التحرك السياسي والدبلوماسي لدعم حقوق الفلسطينيين، فيما جددت أنقرة تمسكها بدورها في دعم إقامة الدولة الفلسطينية وإبقاء القضية حاضرة على الأجندة الدولية.

وبذلك، تعكس تصريحات أردوغان اليوم محاولة تركية لتثبيت الملف الفلسطيني في قلب التحرك الإقليمي، بالتوازي مع توجيه رسائل سياسية حادة إلى حكومة نتنياهو، خصوصا بشأن الضفة الغربية والقدس ومستقبل حل الدولتين.

