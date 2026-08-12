قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«من الفكرة إلى التنفيذ».. برلماني يطالب بآليات لتحويل مبادرات الشباب إلى مشروعات

النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب
النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تتيح لشباب مصر طرح أفكارهم ومبادراتهم والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إيمان الدولة بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، وإنما شركاء أساسيون في صناعتها وصياغة مستقبلها.

وقال بلتاجي في بيان له اليوم إن إطلاق المنصة يمثل فرصة مهمة لتحويل أفكار الشباب من مجرد مقترحات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك طاقات شبابية كبيرة قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

الاستماع إلى رؤاهم والاستفادة من تجاربهم وأفكارهم 

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن أهمية المنصة تتجاوز كونها وسيلة للتواصل، لتصبح جسرًا حقيقيًا بين الشباب ومؤسسات الدولة، بما يسمح بالاستماع إلى رؤاهم والاستفادة من تجاربهم وأفكارهم في وضع السياسات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

وأوضح أن إتاحة مساحة مفتوحة للشباب لطرح أفكارهم يمكن أن تساهم في اكتشاف مشروعات ومبادرات جديدة في مجالات ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والصناعة، والاستثمار، والتحول الرقمي، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز مشاركة الشباب في الاقتصاد.

وشدد بلتاجي على ضرورة أن يصاحب إطلاق المنصة آليات واضحة لدراسة الأفكار الجادة وتقييمها وتحويل القابل منها للتنفيذ إلى مشروعات ومبادرات حقيقية، حتى يشعر الشباب بأن مشاركتهم لها مردود ملموس، وأن أفكارهم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وأضاف أن تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية يمثل استثمارًا طويل الأجل في الإنسان المصري، مؤكدًا أن مشاركة الشباب في العمل العام والمجتمعي تساهم في بناء جيل أكثر وعيًا بمتطلبات الدولة وتحدياتها وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية.

وطالب النائب محمد بلتاجي بأن تتضمن المنصة مسارات متخصصة لاستقبال الأفكار الاقتصادية والاستثمارية، مع توفير الدعم الفني والإرشاد لأصحاب المبادرات، وربط الأفكار الواعدة بالجهات والمؤسسات القادرة على احتضانها وتمويلها وتنفيذها.

وأكد أن الاستثمار في أفكار الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع مساحة المشاركة أمام الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في الابتكار والإنتاج وريادة الأعمال.

واضاف بلتاجي أن توجيه الرئيس السيسي بإطلاق المنصة يبعث برسالة واضحة مفادها أن صوت الشباب جزء أساسي من عملية صنع المستقبل، وأن الدولة تسعى إلى توفير قنوات مؤسسية تضمن وصول الأفكار والمبادرات البناءة إلى مواقع التأثير والتنفيذ.

منصة وطنية مجلس النواب الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بورسعيد: نعمل على إعداد قيادات شابة وتحقيق الرضا الوظيفي.. ونؤكد احترام التقاليد

رئيس جامعة بورسعيد: نستمع للجميع بكل حيادية.. والتدريب المستمر واكتشاف المجتهدين

بدء المرحلة الثانية لإصلاح المعدات والسيارات لدعم منظومة العمل والخدمات

محافظ بورسعيد يبحث بدء إصلاح ورفع كفاءة 63 معدة وسيارة

رئيس جامعة بورسعيد .. وقريبًا نحتفل باعتماد المستشفى الجامعي ونقدمها هدية لأهالينا ببورسعيد والمحافظات المجاورة

رئيس جامعة بورسعيد لفريق عمل المستشفى: سطرتم ملحمة في وقت وجيز

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد