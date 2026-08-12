«من الفكرة إلى التنفيذ».. برلماني يطالب بآليات لتحويل مبادرات الشباب إلى مشروعات

أشاد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تتيح لشباب مصر طرح أفكارهم ومبادراتهم والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إيمان الدولة بأن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من خطط التنمية، وإنما شركاء أساسيون في صناعتها وصياغة مستقبلها.

وقال بلتاجي في بيان له اليوم إن إطلاق المنصة يمثل فرصة مهمة لتحويل أفكار الشباب من مجرد مقترحات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك طاقات شبابية كبيرة قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

الاستماع إلى رؤاهم والاستفادة من تجاربهم وأفكارهم

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن أهمية المنصة تتجاوز كونها وسيلة للتواصل، لتصبح جسرًا حقيقيًا بين الشباب ومؤسسات الدولة، بما يسمح بالاستماع إلى رؤاهم والاستفادة من تجاربهم وأفكارهم في وضع السياسات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

وأوضح أن إتاحة مساحة مفتوحة للشباب لطرح أفكارهم يمكن أن تساهم في اكتشاف مشروعات ومبادرات جديدة في مجالات ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والصناعة، والاستثمار، والتحول الرقمي، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز مشاركة الشباب في الاقتصاد.

وشدد بلتاجي على ضرورة أن يصاحب إطلاق المنصة آليات واضحة لدراسة الأفكار الجادة وتقييمها وتحويل القابل منها للتنفيذ إلى مشروعات ومبادرات حقيقية، حتى يشعر الشباب بأن مشاركتهم لها مردود ملموس، وأن أفكارهم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وأضاف أن تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية يمثل استثمارًا طويل الأجل في الإنسان المصري، مؤكدًا أن مشاركة الشباب في العمل العام والمجتمعي تساهم في بناء جيل أكثر وعيًا بمتطلبات الدولة وتحدياتها وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية.

وطالب النائب محمد بلتاجي بأن تتضمن المنصة مسارات متخصصة لاستقبال الأفكار الاقتصادية والاستثمارية، مع توفير الدعم الفني والإرشاد لأصحاب المبادرات، وربط الأفكار الواعدة بالجهات والمؤسسات القادرة على احتضانها وتمويلها وتنفيذها.

وأكد أن الاستثمار في أفكار الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع مساحة المشاركة أمام الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في الابتكار والإنتاج وريادة الأعمال.

واضاف بلتاجي أن توجيه الرئيس السيسي بإطلاق المنصة يبعث برسالة واضحة مفادها أن صوت الشباب جزء أساسي من عملية صنع المستقبل، وأن الدولة تسعى إلى توفير قنوات مؤسسية تضمن وصول الأفكار والمبادرات البناءة إلى مواقع التأثير والتنفيذ.