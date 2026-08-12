برلمانية: منصة الشباب تفتح الطريق أمام تحويل الأفكار إلى مبادرات مؤثرة

أكدت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن اليوم العالمي للشباب يمثل مناسبة مهمة لإبراز ما يمتلكه الشباب المصري من طاقات وقدرات وأفكار تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والمساهمة في بناء مستقبل الدولة، مشيدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته تتيح للشباب طرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة.

وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن المنصة الجديدة تعكس اهتمام الدولة بفتح قنوات مباشرة أمام الشباب للتعبير عن رؤاهم والاستفادة من طاقاتهم، خاصة في ظل ما يمثله الشباب من قوة رئيسية في المجتمع، مؤكدة أن دعم المبادرات الشبابية وتشجيع الابتكار والعمل التطوعي يرسخ قيم الانتماء والمسؤولية ويمنح الأجيال الجديدة فرصة لتحويل أفكارها إلى مشروعات ومبادرات ذات تأثير ملموس.

تمكين الشباب استثمار في مستقبل مصر

وأضافت النائبة صبورة السيد أن الاستثمار الحقيقي في الشباب لا يقتصر على توفير فرص التعليم والعمل، وإنما يمتد إلى بناء شخصية قادرة على المشاركة وتحمل المسؤولية والمساهمة في صناعة القرار

موضحة أن الدولة المصرية قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية في ملف تمكين الشباب، وأن المنصة الوطنية تمثل امتدادا لهذا النهج ووسيلة جديدة لاكتشاف الأفكار الواعدة ودعم أصحابها وتحويل طاقاتهم إلى مسارات تخدم المجتمع والدولة.