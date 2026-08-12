برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق منصة وطنية للشباب تفتح الطريق أمام الأفكار المبتكرة

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تتيح لشباب مصر طرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، تمثل خطوة مهمة لفتح مسارات جديدة أمام الشباب للمشاركة في صناعة الحلول ودعم جهود التنمية.

اليوم العالمي للشباب

وقال المنزلاوي إن أهمية المنصة لا تتوقف عند توفير مساحة لعرض الأفكار، وإنما في قدرتها على اكتشاف المبادرات القابلة للتنفيذ وربطها بالجهات والمؤسسات المعنية، بما يسمح بتحويل الطاقات الشبابية من أفكار ومقترحات إلى مشروعات ومبادرات ملموسة تخدم المواطنين.

وأضاف أن الشباب المصري يمتلك طاقات كبيرة في الابتكار وريادة الأعمال، وأن استثمار هذه الطاقات بالشكل الصحيح يمكن أن يساهم في تقديم حلول جديدة للعديد من التحديات، فضلًا عن خلق فرص للعمل وتشجيع ثقافة المبادرة والإنتاج.

إطلاق منصة للشباب

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن منح الشباب فرصة للتجربة وتحمل المسؤولية يمثل أحد أهم أساليب إعداد قيادات المستقبل، مؤكدًا أن الخبرة الحقيقية لا تُكتسب من التدريب النظري فقط، وإنما من خلال المشاركة الفعلية والعمل على الأرض وتحمل نتائج القرارات والمبادرات.

وشدد المنزلاوي على أهمية أن تتضمن المنصة آليات واضحة لتقييم الأفكار الجادة ومتابعتها، حتى يشعر الشباب بأن ما يقدمونه لا ينتهي بمجرد تسجيله أو عرضه، وإنما يمكن أن يجد طريقه إلى التنفيذ إذا أثبت قدرته على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.

وأكد أن توجيهات الرئيس تعكس اهتمام الدولة بتحويل الشباب من طاقة تحتاج إلى التوجيه إلى قوة قادرة على المبادرة وصناعة الفرص وتقديم الحلول، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الأفكار الشبابية يمثل أحد أهم أشكال الاستثمار في المستقبل.

واختتم النائب محمد المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك جيلًا قادرًا على الابتكار وصناعة الفارق، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعطاء هذا الجيل مساحة أكبر للمحاولة والإبداع، قائلًا: "الفكرة التي تجد من يسمعها ويمنحها فرصة قد تتحول إلى مشروع يغير حياة الناس.. ومن هنا تأتي أهمية منصة وطنية تفتح الباب أمام شباب مصر ليقدموا ما لديهم من أفكار وطموحات، ثم يحولوها إلى إنجاز حقيقي.