أستاذ بجامعة هارفارد يوضح حقيقة الإنسولين المحلي والمستورد: «هو نفس الإنسولين المستورد»

أثار قرار وزارة الصحة وقف استيراد الإنسولين الذي تتوافر له بدائل محلية، حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى كفاءة الإنسولين المصنع في مصر، وما إذا كان يختلف عن نظيره المستورد.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة حمدي، الأستاذ بجامعة هارفارد، حقيقة الإنسولين المحلي والمستورد، مؤكدًا أن الإنسولين المحلي المصنع بترخيص من الشركات العالمية هو نفس الإنسولين المستورد المماثل له علميًا.

وقال أسامة حمدي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كثر اللغط بشأن الإنسولين المحلي، ومدى كفاءته، بعد قرار وزارة الصحة وقف استيراد الإنسولين ذي البدائل المحلية. وسألني الكثيرون: هل هناك فارق؟ وهل سيحرم ذلك المرضى من النوعين الأول والثاني من الإنسولين الذي اعتادوه؟

وبصفتي خبيرًا في هذا المجال، أحب أن أوضح أن صناعة الإنسولين معقدة جدًّا لأنه من بيبتيدات (أحماض أمينية) تحتاج إلى خطوات مركبة وطويلة في التنفيذ، كما يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة في الإنتاج والنقل والتخزين؛ لذا تحتكر صناعة الإنسولين شركات كبرى، مثل ليلي Lilly الأمريكية، ونوڤو Novo الدنماركية، وسانوفي Sanofi الفرنسية.

حقيقة الأمر أن الإنسولين المحلي يصنع بترخيص من هذه الشركات تحت اسم مصري، وتحصل هذه الشركات على كريستالات الإنسولين من هذه الشركات العالمية لتحويلها إلى محلول قابل للحقن من خلال مراحل إنتاج دقيقة، وتحت إشراف الشركات الأم التي أعطتها الترخيص.

فالإنسولين المحلي هو نفس الإنسولين المستورد، وربما أكثر كفاءة منه! لأن المستورد يفقد قليلًا من كفاءته في أثناء النقل والتخزين والتوزيع، وهو أمر معروف عن الإنسولين.

وعلينا في الحقيقة أن نفخر بهذه الصناعة المحلية التي ستخفض سعر الإنسولين، وستجعله متوافرًا طوال العام بدون نقص، أو انقطاع، وبكفاءة أفضل. ولقد سبقتنا الهند والصين في ذلك، وخفضت الاستيراد على نحو كبير.

ما زالت بعض أنواع الإنسولين غير مصنعة في مصر، ولن يتوقف استيرادها، مثل تريسيبا Tresiba، وتوچيو Toujeo، وبعض الأنواع القليلة الأخرى، حيث ترفض الشركات الكبرى تصنيعها خارج دولها، وأتمنى أن يأتي اليوم لتصنيعها محليًّا.

لذا أطمئن الجميع أن الإنسولين المصنع محليًّا هو نفس الإنسولين المماثل له “علميًّا” في الخارج مع تغيير الاسم. ومرحبًا بتصنيع جميع الأدوية في مصر، فليست الهند بأفضل منا».

أسامة حمدي يوضح أنواع الإنسولين المستوردة

وأضاف الدكتور أسامة حمدي في توضيحه: «للتوضيح ومنع اللبس: الانسولين النوڤو رابيد Novorapid والابيدرا Apidra والهيومالوج Humalog ليس لهم بديل مصري في الوقت الحالي وسيستمر استيرادهم على ما أعتقد, ولكن باقي أنواع الانسولين التي لها نفس الاسم العلمي ومصنعة محليًا هى المقصودة في هذا المقال مثل اللانتوس lantus والانسولين العادي regular insulin والمخلوط 70/30 وال NPH، ولقد علمت أن في المستقبل القريب سيتم تصنيع ال humalog في مصر ليكون بديلا للنوفورابيد والابيدرا والهيومالوج المستورد».

واختتم أستاذ جامعة هارفارد حديثه بالتأكيد على أهمية التوسع في تصنيع الأدوية محليًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان توافر الأدوية للمرضى