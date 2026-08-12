محافظة الجيزة تتجاوب مع منصات التواصل.. رفع أطنان من «الرتش» والمخلفات بالأحياء

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملاتها المكبرة لرفع المخلفات وتجريد الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وأصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تكليفات عاجلة لشؤون المتابعة الميدانية والقطاعات المختلفة، بقيادة محمد زكي مدير عام الهيئة، لتوجيه فرق العمل والمعدات فوراً للتعامل مع البلاغات ورصد مواقع التراكمات.

وسجلت الحملات نتائج فورية في عدة محاور ومناطق الحيوية عبر الأحياء التالية:

-حي الهرم: تم الدفع بأجهزة الهيئة لرفع كفاءة النظافة ورفع مخلفات الرتش والتراكمات بمنطقة ترعة المنشورية وشارع كفرة نصار، كما شهد نفق اللبيني فيصل حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة النفق وتجريده من الأتربة، بحضور محمد إبراهيم، مدير نظافة حي الهرم.

-حي إمبابة: شملت الأعمالرفع كفاءة النظافة وإزالة كافة مخلفات البناء والرتش بشارعي «المحطة» و«المطار»، ومسح المنطقة بالكامل لإعادة الانضباط المروري والبصري للشارعين.

-حي بولاق الدكرور: أنهت فرق العمل رفع المخلفات والتراكمات الموجودة بشارع ترعة عبد العال، مع تطهير الموقع ونظافته بالكامل.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة استمرار تلقي شكاوى المواطنين عبر مختلف الوسائل والمنصات الرقمية، مع استمرار الحملات اليومية والمتابعة الميدانية المستمرة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لضمان التفاعل الفوري مع أي بروز للمخلفات أو بؤر التلوث.