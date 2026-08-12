رئيس نظافة الجيزة يبحث مطالب عمال الهيئة ويستمع لمشاكلهم

عقد اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لقاء موسعا مع العاملين بالهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وتناول اللقاء متابعة سير العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم اليومية، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل وتحسين بيئة العمل.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء أن العاملين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النظافة والتجميل، مشيرًا إلى أن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمواجهة كافة العقبات الميدانية وتوفير بيئة عمل مستقرة.

كما أكد استمرار التواصل المباشر مع العاملين ومتابعة احتياجاتهم، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الأداء الميداني وتعزيز التعاون بين مختلف فرق العمل، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع العاملين، تم خلاله طرح عدد من المطالب والمشكلات، حيث وجه رئيس الهيئة بدراسة الحلول المناسبة لها والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يضمن تلبية احتياجات العاملين ودعمهم في أداء مهامهم.

حضر اللقاء مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، وعاطف شعبان، مدير عام النظافة، ووليد كشيك، نائب رئيس الهيئة.

ومن جانبه، أكد مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، أن اللقاء يعكس اهتمام اللواء محمد الضبيعي بالعاملين وحرصه على الاستماع إليهم بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر معهم يتيح التعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم بصورة دقيقة والعمل على إيجاد حلول لها.

وأضاف أن اهتمام إدارة الهيئة بالعاملين يمثل دافعًا لهم لمواصلة أداء مهامهم وبذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن استقرار بيئة العمل وتلبية احتياجات العاملين ينعكسان بشكل إيجابي على مستوى الأداء، ويسهمان في الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.