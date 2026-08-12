استجابة لشكاوى المواطنين..الجيزة تواصل حملات إزالة التعديات ورفع كفاءة الخدمات بالأحياء والمراكز

واصلت محافظة الجيزة حملاتها الميدانية للاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوى وإزالة المخالفات والتعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن إزالة تعديات على مساحة 150 فدانًا بقرية القصر في الواحات البحرية، تمثلت في أسوار وتشوينات تمهيدًا لاستغلال الأرض في الزراعة، إلى جانب تحرير محاضر حفر آبار دون ترخيص للمخالفين.

كما نفذ حي الهرم حملة بمنطقتي غطاطي والمنصورية أسفل الطريق الدائري، أسفرت عن رفع الإشغالات ومصادرة تروسيكلين يُستخدمان في أعمال فرز القمامة، إلى جانب رفع مخلفات القمامة بمنطقة المريوطية فيصل.

وفي حي العجوزة، تم تنفيذ أعمال صيانة لسلم البالون حفاظًا على سلامة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة بشارعي الفردوس وشاهين.

وفي حي الطالبية، تم إصلاح ماسورة مياه مكسورة بشارع العروبة، والتعامل الفوري مع الكسر .