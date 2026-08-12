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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد قرار الـ200 متر.. محافظة السويس: لا مخالفات أو تعديات على الشواطئ

محافظة السويس تكشف موقف الشواطئ من قرار الـ200 متر وتعلن خطة متابعة يومية
محافظة السويس تكشف موقف الشواطئ من قرار الـ200 متر وتعلن خطة متابعة يومية
محمد ثروت

أعلنت محافظة السويس موقفها بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بالحفاظ على حق المواطنين في استخدام الشواطئ، والتوجيهات الرئاسية بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ

وأكدت محافظة السويس أنه لا توجد أي مخالفات أو تعديات تتعلق بإقامة منشآت أو تنفيذ أعمال بالمخالفة للقرار المشار إليه على الشواطئ الواقعة بنطاق المحافظة

متابعة جميع شواطئ السويس

وأوضحت المحافظة أن المتابعة تشمل مختلف الشواطئ الواقعة بنطاق السويس، ومن بينها شاطئ السويس العام، وشاطئ شاليهات بورتوفيق بطول الكورنيش، وشواطئ الكبانون، وشاطئ نادي التجديف، وشواطئ نوادي هيئة قناة السويس، إلى جانب باقي الشواطئ التابعة لنطاق المحافظة

وشددت المحافظة على الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لاستخدام الشواطئ، بما يضمن الحفاظ عليها وإتاحتها أمام المواطنين، ومنع أي تعديات أو إشغالات بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة

خطة مرور يومية لرصد المخالفات

وأكدت محافظة السويس وضع خطة للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة على جميع الشواطئ، بهدف رصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة يتم رصدها

السويس تؤكد حماية حق المواطنين في الشواطئ

وشددت المحافظة على حرصها الكامل على حماية الشواطئ والحفاظ على حق جميع المواطنين في استخدامها والانتفاع بها، مع التصدي لأي محاولات للتعدي عليها أو إعاقة المواطنين عن الاستفادة منها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا  للقرارات والقواعد المنظمة في هذا الشأن


 

السويس شواطئ السويس محافظة السويس شاطئ السوايسة بورتوفيق

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