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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بديلًا لـ«عمارات بنزايون» محافظ المنيا: توفير وحدات سكنية آمنة وحضارية للأسر المستحقة

عمارات النخيل بمطاي
عمارات النخيل بمطاي
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأعمال الإنشائية بمشروع «عمارات النخيل» بديل الإيواء بمدينة مطاي تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق، بما يعكس حرص الدولة على سرعة توفير وحدات سكنية آمنة وحضارية للأسر المستحقة، وذلك بالموقع المقام بجوار مدرسة مطاي التجريبية بأرض الروبة، بديلًا عن «عمارات بنزايون» التي تقرر إزالتها لعدم صلاحيتها للإقامة.

وشدد اللواء عماد كدوانى على أن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ المشروع ميدانيًا بصورة مستمرة، وتعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن إنجاز الأعمال وفق الاشتراطات والمواصفات الهندسية المقررة، وصولًا إلى استكمال المشروع وتسليم الوحدات للأسر المستحقة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح محافظ المنيا أن الدولة تولي ملف توفير السكن الآمن للمواطنين اهتمامًا كبيرًا، في إطار جهودها لإزالة المناطق غير الآمنة وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن مشروع «عمارات النخيل» يأتي ضمن هذه الجهود، ويوفر مجتمعًا سكنيًا ملائمًا يحقق الاستقرار للأسر ويحفظ كرامة المواطنين.

وأكد المحافظ، في الوقت نفسه، أن المحافظة تواصل صرف القيمة الإيجارية الشهرية للأسر المستحقة، لتوفير السكن البديل لهم طوال فترة تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات، بما يضمن عدم تحميل الأسر أي أعباء إضافية خلال هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، أشاد النائب نادي عبد الرسول، عضو مجلس النواب، بالمتابعة المستمرة للمشروع، مؤكدًا أن تنفيذ عمارات بديل الإيواء يجسد اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى متابعة أعضاء مجلس النواب لسير الأعمال بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وسرعة الإنجاز.

من جانبه، أوضح طه حسين، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن مشروع «عمارات النخيل» يأتي بديلًا لعمارات بنزايون التي صدر قرار بإزالتها عقب ثبوت عدم صلاحيتها للإقامة، استنادًا إلى تقرير لجنة هندسية متخصصة بكلية الهندسة بجامعة المنيا، وذلك حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأضاف أن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 1674 مترًا مربعًا، ويضم 4 عمارات سكنية بإجمالي 40 وحدة، بواقع 10 وحدات بكل عمارة، وتتكون كل عمارة من بدروم وطابق أرضي و5 طوابق علوية، وتبلغ مساحة الوحدة نحو 85 مترًا مربعًا، وتضم صالة و3 غرف ومطبخًا ودورة مياه.

وحول الموقف التنفيذي، أوضح المهندس خالد جمال سراج، المسؤول عن المشروع، أن أعمال الحفر والإحلال انتهت عقب وضع حجر الأساس، فيما تتواصل حاليًا أعمال النجارة والحدادة المسلحة بالموقع على مدار أيام الأسبوع، وفقًا للاشتراطات الهندسية والفنية المعتمدة، بما يدفع بمعدلات التنفيذ إلى الأمام ويُسهم في سرعة استكمال المشروع.

متابعة ميدانية

وأكد أن فريق العمل يواصل تنفيذ الأعمال بالموقع دون توقف، بالتوازي مع المتابعة الميدانية من الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يدعم استكمال المشروع وفق البرنامج الزمني المستهدف والوصول إلى مرحلة تسليم الوحدات للأسر المستحقة.
 

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