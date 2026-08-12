تموين المنيا: ضبط 15 طن سكر و12 طن دقيق و10 أطنان أعلاف في حملات مكثفة

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، ورصد المخالفات، والتحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة، أسفرت عن تحرير 272 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن الحملات في مجال الرقابة على الأسواق أسفرت عن تحرير 112 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، شملت 15 طن سكر، و12 طن دقيق أبيض حر، و10 أطنان أعلاف، و2.700 عبوة عصير، و580 كيلوجرام أرز، و300 كيلوجرام عسل جلوكوز، و480 زجاجة زيت طعام، و25 كرتونة خل، و410 علب سجائر، و15 شيكارة سماد، فضلًا عن ضبط كميات من الدواجن والمقرمشات والأدوات المنزلية ولمبات الإضاءة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

كما تمكنت الحملات من ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم مصادرة 1.350 لتر زيت طعام، و356 كيلوجرام حلاوة المولد، بالإضافة إلى كميات من اللحوم والدواجن والمصنعات والعطور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت المخالفات أيضًا نقص أوزان بالمخابز السياحية، وعدم إصدار فواتير ضريبية رسمية، والذبح خارج المجازر الحكومية، ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار التصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سيارة محملة بـ6 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 98 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 57 محضرًا، شملت الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.

وفي مجال حماية المستهلك، تم استرداد 17 ألف جنيه قيمة سيراميك به عيوب صناعة، وذلك في إطار جهود المديرية لحماية حقوق المواطنين والتعامل مع شكاوى المستهلكين.

أما في مجال المواد البترولية، فتم تحرير 4 محاضر شملت إدارة محطة وقود بدون ترخيص، ومصادرة كمية من المواد البترولية، وعدم انتظام القيد والتسجيل بسجل «21 بترول»، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

