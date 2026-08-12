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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2018 مخالفة.. نائب محافظ المنيا يباشر أعمال لجنتي الرقابة الميدانية وحماية المستهلك

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، وضبط حركة البيع والشراء، والحفاظ على حقوق المواطنين، باشر الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، أعمال لجنتي الرقابة الميدانية وحماية المستهلك، من خلال تنفيذ جولات وحملات تفقدية موسعة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود لجنتي الرقابة الميدانية وحماية المستهلك خلال شهر يوليو عن تحرير 2018 مخالفة ومحضرًا، وذلك في إطار الحملات الرقابية المستمرة لمتابعة الأسواق، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت أعمال اللجنتين متابعة مدى توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على المنتجات، ورصد أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، إلى جانب تكثيف الرقابة على صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

كما تضمنت الحملات المرور على عدد من المنشآت التجارية والمحال، وفحص التراخيص والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، مع توجيه إنذارات لبعض المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

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