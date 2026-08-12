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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استحواذ جديد يعزز التوسع في حلول التمويل الرقمي والشمول المالي.. تفاصيل

اى فاينانس التابعة لوزارة المالية
اى فاينانس التابعة لوزارة المالية
أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الحكومية التابعة لوزارة المالية ، موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ الكامل على إحدى كبرى شركات التمويل غير المصرفي في مصر، والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية نمو تستهدف التوسع من إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية إلى تقديم حلول تمويل مبتكرة، وتعزيز الشمول المالي، والاستفادة من البيانات المتاحة عبر المنظومة في دعم قرارات ائتمانية أكثر دقة.

تتضمن الصفقة إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد بسعر 26.34 جنيهًا للسهم، بما يمنح المساهمين الجدد حصة تقارب 4%، إلى جانب مقابل نقدي قدره 956.4 مليون جنيه، ومقابل مؤجل مشروط بتحقيق مستهدفات صافي الربح لعامي 2026 و2027.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2026، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجمعية العامة غير العادية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتدير الشركة المستحوذ عليها نحو 250 فرعًا في 24 محافظة، وقدمت منذ تأسيسها عام 2017 تمويلات تتجاوز 20 مليار جنيه لأكثر من 600 ألف عميل، مع التركيز على دعم المشروعات الإنتاجية والزراعية والمشروعات التي تقودها المرأة.

وتستهدف الصفقة دعم جهود الشمول المالي، وتوسيع فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعظيم القيمة للمساهمين، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وزارة مصر استحواذ

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