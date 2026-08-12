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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"إعلامي الوزراء" : أدوية التأمين الصحي متوافرة بشكل طبيعي مع انتظام صرفها للمنتفعين

"إعلامي الوزراء" : أدوية التأمين الصحي متوافرة بشكل طبيعي مع انتظام صرفها للمنتفعين
"إعلامي الوزراء" : أدوية التأمين الصحي متوافرة بشكل طبيعي مع انتظام صرفها للمنتفعين
أ ش أ

 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو يزعم عدم توافر أدوية التأمين الصحي، رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات واستحقاقهم للخدمات العلاجية.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أفادت بتوافر مختلف الأدوية الأساسية المقررة ضمن التأمين الصحي، مع انتظام صرفها للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي بشكل طبيعي؛ بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة والغسيل الكلوي والأورام، فضلًا عن وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لمدة 6 أشهر.

وأكدت الوزارة التزامها بصرف أدوية التأمين الصحي للمنتفعين، وذلك عبر منافذ وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفي حال وجود أي نقص في أدوية التأمين الصحي، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن للوزارة (105) للعمل على حل أي مشكلة.

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والاعتماد دائمًا على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الصحيحة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم توافر أدوية التأمين الصحي وزارة الصحة والسكان

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