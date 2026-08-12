الإعلان عن مفاجآت في تطوير "ماسبيرو أطفال" قريبا

اجتمع الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع فريق تطوير قناة ماسبيرو أطفال الرقمية والذي يضم عدداً من نخبة المتخصصين في الهيئة الوطنية للإعلام بقطاعاتها المختلفة .

وقد وضع الفريق خطة عمل متميزة تحمل الكثير من المفاجآت الرائعة ، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً في الأيام القادمة.

يذكر أن قناة ماسبيرو أطفال الرقمية التي تحوي جوانب جذابة من تراث ماسبيرو الإبداعي قد شهدت طفرة كبيرة في العام الأخير ، وقارب عدد المشاهدات نصف المليار مشاهدة.

وقد حظي الشعار الجديد للقناة قناة ماسبيرو أطفال .. محتوي آمن .. اتفرج وانت مطمن بردود فعل إيجابية من أوساط عديدة.