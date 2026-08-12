بيان من أسرة حياة الفهد يحسم الجدل حول ميراثها

أصدرت أسرة الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد بيانا صحفيا بسبب الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول وجود وصية خيرية أو صندوق يحمل اسمها، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة، وأن تركة الفنانة جرى حصرها وتوزيعها بالكامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي.

وأكدت أسرة الراحلة حياة الفهد فى بيانها الرسمي عن طريق المحامي خالد الراشد، الممثل القانوني لحياة الفهد سابقا ولابنتها سوزان حاليا، انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج معلومات مضللة أو يستغل اسم الفنانة الراحلة.

كما أكد البيان عدم وجود أي وصية أو قرار صادر عن حياة الفهد بشأن تأسيس صندوق خيري يحمل اسمها، مشيرا إلى أن جميع إجراءات التركة انتهت، وتم توزيعها عن طريق وزارة العدل وفقا للقانون الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية.

بيان أسرة حياة الفهد

وجاء بيان الأسرة بعد تداول معلومات عبر عدد من المنصات، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن الفنانة الراحلة تركت وصية تتعلق بأعمال خيرية أو أموالا مخصصة للتبرعات، وهو ما نفته الأسرة بشكل قاطع.

وحذرت الأسرة من إعادة نشر مقاطع قديمة للفنانة خارج سياقها، أو التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوحي بأنها تصريحات حديثة تتحدث فيها عن وصية أو أعمال خيرية لم يعلن عنها من قبل.

كما حذرت أسرة حياة الفهد من روابط رقمية وحملات تبرع وعروض مرتبطة بالعملات المشفرة تستغل اسم الفنانة الراحلة وصورها، مطالبة الجمهور والمحسنين بعدم الاستجابة لأي طلبات تبرع أو تحويلات مالية تحمل اسمها، إلا إذا كانت صادرة عن جهات رسمية وموثوقة.

وأوضحت الأسرة أن بنات الفنانة وأحفادها تلقوا اتصالات من أشخاص يرغبون في التبرع، بعدما صدقوا المعلومات المتداولة عبر بعض المنصات الخليجية والعربية.

وشدد البيان كذلك على عدم السماح باستخدام اسم حياة الفهد أو صورها في فعاليات فنية أو مهرجانات أو أعمال وثائقية أو إنتاجات تتناول سيرتها الذاتية، داخل الكويت أو خارجها، إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من الممثل القانوني لابنتها سوزان.

وأكدت الأسرة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص والجهات التي تقف وراء نشر المواد المضللة أو استغلال اسم حياة الفهد، مشددة على أن الملاحقة القانونية ستشمل أيضا كل من يشارك في نشر هذه المواد أو يتعدى على الحياة الخاصة للفنانة الراحلة، سواء داخل الكويت أو خارجها.

ويأتي بيان الأسرة لوضع حد للجدل المثار حول ما نسب إلى حياة الفهد بعد رحيلها، والتأكيد مجددا على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود وصية خيرية أو صندوق تبرعات يحمل اسمها.