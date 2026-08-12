آن هاثاواي تحسم الجدل حول حملها.. تفاصبل

ظهرت النجمة العالمية آن هاثاواي مجددا وهي تستعرض حملها، بعد انتشار شائعات عبر الإنترنت تزعم أن حملها الثالث غير حقيقي.

وبعد أشهر من إعلان النجمة البالغة من العمر 43 عاما، في يونيو الماضي، أنها وزوجها آدم شولمان ينتظران طفلهما الثالث، ظهرت آن هاثاواي في لوس أنجلوس مرتدية بلوزة مكشوفة البطن، مزينة بتفاصيل من الكشكشة، في ما بدا أنه رد واضح على المشككين في حقيقة حملها.

هاثاواي تكشف حقيقة حملها

والتقطت عدسات المصورين صورا لهاثاواي وهي تبتسم أثناء سيرها، بينما ظهرت بطنها الحامل بوضوح أسفل الجزء الأسود الفضفاض من إطلالتها.

كما ظهرت النجمة بالملابس نفسها خلال إحدى حلقات برنامج تلفزيوني، وكانت قد ردت بالفعل على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول كون حملها مزيفا، وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد The End of Oak Street.

آن هاثاواي تعيش عاما استثنائيا

وتعيش آن هاثاواي واحدا من أكثر الأعوام نشاطا في مسيرتها الفنية، إذ حظيت بإشادات نقدية عن دورها في فيلم الإثارة Mother Mary، قبل أن تتصدر بطولة الجزء الثاني المرتقب من فيلم The Devil Wears Prada، ثم تظهر في فيلم The Odyssey بعد شهرين.

وحقق الفيلمان نجاحا لافتا في شباك التذاكر، إذ وصلت إيرادات The Devil Wears Prada 2 إلى 692 مليون دولار عالميا، فيما تجاوزت إيرادات The Odyssey حاجز 1.1 مليار دولار عالميا، مع استمرار عرضه في دور السينما.

ولم يتوقف نشاط هاثاواي عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن يحقق فيلم The End of Oak Street، من إنتاج جيه جيه أبرامز، نجاحا قويا خلال الفترة المقبلة.

عودة آن هاثاواي إلى دور العرض

وتستعد هاثاواي للعودة إلى دور العرض في أكتوبر المقبل من خلال فيلم Verity، المأخوذ عن إحدى الروايات الشهيرة للكاتبة كولين هوفر.

كما تشير التوقعات إلى إمكانية حصول هاثاواي على ترشيحها الثالث لجائزة الأوسكار عن دورها المساعد في فيلم The Odyssey، ليكون ذلك أول ترشيح لها للجائزة منذ فوزها بها عام 2013 عن دورها في فيلم Les Misérables.